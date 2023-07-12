Пушилин: ВСУ не показали результат к саммиту НАТО

Вооруженные силы Украины не показали результативных действий к саммиту НАТО, который проходит в Вильнюсе. Теперь темп наступлений с украинской стороны пойдет на спад. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, информирует РИА Новости.

По словам Пушилина, пиковая активность со стороны ВСУ в последний месяц была связана именно с саммитом НАТО. Но существенного показателя Украина обеспечить не смогла. ВСУ сейчас серьезно истощены, даже с учетом дополнительных резервов, переломить ход СВО Киев не сможет, сказал врио главы ДНР.