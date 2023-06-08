Пушилин: ВСУ атакуют Артёмовск, ситуация контролируемая

Вооруженные силы Украины продолжают искать слабости в укреплении обороны Артемовска, но обстановка контролируется, заявил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Противником ведутся постоянные артобстрелы города и осуществляются фланговые попытки прорыва. Это затрудняет ведущиеся работы по разминированию.

Накануне Пушилин также рассказал о неудавшейся попытке украинских военнослужащих прорвать линию фронта в ДНР. В наступлении участвовали танковые бронемашины Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили атаку.