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Пушилин: ВСУ атакуют Артёмовск, ситуация контролируемая

08 июня 2023 10:27
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Вооруженные силы Украины продолжают искать слабости в укреплении обороны Артемовска, но обстановка контролируется, заявил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Противником ведутся постоянные артобстрелы города и осуществляются фланговые попытки прорыва. Это затрудняет ведущиеся работы по разминированию.

Накануне Пушилин также рассказал о неудавшейся попытке украинских военнослужащих прорвать линию фронта в ДНР. В наступлении участвовали танковые бронемашины Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили атаку.

# Международная политика # Денис Пушилин

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