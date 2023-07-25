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Пушилин: ВС России уничтожили около 30 процентов поставленного Украине западного оружия

25 июля 2023 08:36
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По словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, порядка 30% западных вооружений и техники, поступивших в Украину до начала контрнаступления, уже уничтожено, сообщает РИА Новости. Однако поставки продолжаются, хотя и снизили свою интенсивность, добавил он.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. По заявлениям президента РФ Владимира Путина, которые он сделал в воскресенье, 23 июля, украинские войска пока не достигли никаких успехов, а представители Запада разочарованы ходом контрнаступления. В западных СМИ отмечается высокая эффективность минных полей российских Вооруженных Сил, а США приступили к поставкам кассетных боеприпасов для ВСУ. Специалисты считают, что эти поставки не изменят ситуацию.
 

# Международная политика # Денис Пушилин

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