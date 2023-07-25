ВСУ атаковали двумя дронами военный корабль РФ в Чёрном море

Ночью в Черном море была предпринята попытка украинских военных атаковать патрульный корабль России «Сергей Котов» с помощью беспилотных катеров, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Минобороны РФ, российский корабль сумел успешно отбиться от атаки, уничтожив штатным вооружением оба катера противника на дистанциях 1000 и 800 метров соответственно. В ходе операции никто из военнослужащих корабля не пострадал.

После отбитой атаки корабль «Сергей Котов» продолжил выполнение задач по контролю за судоходством в юго-западной части Черного моря.