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В Боливии граждане осаждают отделения крупного банка, чтобы забрать свои сбережения

27 апреля 2023 08:22
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Новости Боливии. Жители Боливии осаждают отделения одного из крупнейших банков страны. Они пытаются забрать свои сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Боливии граждане осаждают отделения крупного банка, чтобы забрать свои сбережения-1

Опасения возникли после ареста почти всего руководства финансового учреждения. Топ-менеджеров обвиняют в махинациях и бесхозяйственности. Сам банк под полный контроль взят правительством. Это и вызвало панику у людей. Боясь потерять свои вклады, они стали штурмовать отделения банка по всей стране. В предотвращении грабежей задействованы усиленные наряды полиции, но это только накалило обстановку. По данным Министерства экономики Боливии, депозиты клиентов в этом банке составляют около трех миллиардов долларов.  

# Массовые беспорядки # Новости Боливии # Фотофакт

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