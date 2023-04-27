В Боливии граждане осаждают отделения крупного банка, чтобы забрать свои сбережения

Опасения возникли после ареста почти всего руководства финансового учреждения. Топ-менеджеров обвиняют в махинациях и бесхозяйственности. Сам банк под полный контроль взят правительством. Это и вызвало панику у людей. Боясь потерять свои вклады, они стали штурмовать отделения банка по всей стране. В предотвращении грабежей задействованы усиленные наряды полиции, но это только накалило обстановку. По данным Министерства экономики Боливии, депозиты клиентов в этом банке составляют около трех миллиардов долларов.