В Индии взорвали автобус с полицейскими, 10 человек погибли

Новости Индии. Десять полицейских погибли в результате теракта в центральной Индии. Их автобус подорван при возвращении после патрулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В организации взрыва власти подозревают ультраправых боевиков, которые десятки лет ведут вооруженную борьбу против правительства, особенно в сельских районах страны. И нередко пользуются поддержкой местных жителей. Повстанцы заявляют: они борются за то, чтобы дать бедным фермерам и безземельным рабочим больший контроль над собственной землей и больше прав на полезные ископаемые, которые в настоящее время эксплуатируют компании.