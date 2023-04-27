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В Индии взорвали автобус с полицейскими, 10 человек погибли

27 апреля 2023 08:23
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Новости Индии. Десять полицейских погибли в результате теракта в центральной Индии. Их автобус подорван при возвращении после патрулирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии взорвали автобус с полицейскими, 10 человек погибли-1

В организации взрыва власти подозревают ультраправых боевиков, которые десятки лет ведут вооруженную борьбу против правительства, особенно в сельских районах страны. И нередко пользуются поддержкой местных жителей. Повстанцы заявляют: они борются за то, чтобы дать бедным фермерам и безземельным рабочим больший контроль над собственной землей и больше прав на полезные ископаемые, которые в настоящее время эксплуатируют компании.  

# Теракт # Новости Индии # Фотофакт

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