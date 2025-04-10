ЕС приостановил введение ответных пошлин против США на 90 дней

Заморозка американских пошлин вызвала бурю на мировых рынках. В одночасье фондовые биржи открывались зеленым светом, символизируя некую надежду. Вместе с тем аналитики предостерегают, что приостановка действия тарифов не снизила рисков рецессии, ведь это лишь конец первой фазы торговой войны. Главные игроки на мировых рынках с опаской наблюдают за происходящим. Так, Евросоюз приостановил введение ответных пошлин против США на 90 дней, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом европейские контрмеры все же вступят в силу, если обсуждения окажутся неудовлетворительными. Работа над дальнейшими ответными действиями продолжается, и Брюссель рассматривает все возможные варианты. Остальные участники рынка продолжают переговоры с Вашингтоном, пытаясь выбить выгодные для обеих сторон условия.

Джозеф Грегори Махони, профессор политики и международных отношений (США):

Экономика США находится в точке перегиба. Настал момент, когда предыдущие стратегии, использовавшиеся для поддержания американской гегемонии, больше не работают. И это лишь вопрос времени, когда позиции Вашингтона начнут разрушаться, учитывая тот факт, что это был карточный домик, построенный на превосходстве доллара. И многие люди не видят в этом более светлого будущего. Это перешло за рамки театральной сцены и действительно больше никто не доверяет США. Никто не доверяет доллару. Никто не уверен в приверженности США многосторонней системе, глобальной торговле.

Однако послабления в мировой торговле не отменяют противостояние Пекина и Вашингтона. По обе стороны Тихого океана политики ведут жаркие прения о финансовых отношениях. Белый дом уже задрал тарифную планку на товары из КНР фактически до 145 %. В свою очередь, Китай не пошел на поводу у Америки и ответил зеркальными пошлинами. Как говорят аналитики, если стороны не найдут компромисс, изменение рыночной политики двух экономических флагманов может полностью перестроить мировой уклад и нанести непоправимый урон национальным производствам небольших государств.