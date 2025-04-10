В Стамбуле завершились переговоры представителей России и США

Вашингтон и Москва продолжают налаживать дипломатические контакты. 10 апреля в Стамбуле завершились консультации делегаций внешнеполитических ведомств России и США. Они проходили в здании российского генконсульства в Стамбуле и продолжались шесть часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никаких заявлений по завершении встречи сделано не было. Ранее пресс-секретарь Президента России отметил, что переговоры ведутся исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Как отметили в Госдепе, встреча делегаций прошла в конструктивном ключе. Также Россия и США обсудили планы по организации новых контактов для устранения раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях. Сроки и место будущих консультаций, а также состав участников переговоров будут определены позднее, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.