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В Стамбуле завершились переговоры представителей России и США

10 апреля 2025 16:46
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Вашингтон и Москва продолжают налаживать дипломатические контакты. 10 апреля в Стамбуле завершились консультации делегаций внешнеполитических ведомств России и США. Они проходили в здании российского генконсульства в Стамбуле и продолжались шесть часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле завершились переговоры представителей России и США-2

Никаких заявлений по завершении встречи сделано не было. Ранее пресс-секретарь Президента России отметил, что переговоры ведутся исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Как отметили в Госдепе, встреча делегаций прошла в конструктивном ключе. Также Россия и США обсудили планы по организации новых контактов для устранения раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях. Сроки и место будущих консультаций, а также состав участников переговоров будут определены позднее, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

# Международная политика

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