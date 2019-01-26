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Провалившийся 13 января в колодец в Испании двухлетний мальчик погиб

26 января 2019 06:41
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Новости Испании. В Испании обнаружено тело двухлетнего мальчика, который упал в колодец 13 января. Родители мальчика проинформированы.  

Как сообщает El Pais, 26 января в 01:25 ночи (03:25 мск) горно-спасательная бригада закончила прорывать четырёхметровый проход из параллельного туннеля к колодцу. Одновременно с этим было найдено тело ребёнка.  

После получения необходимого разрешения сотрудники гражданской гвардии подняли тело погибшего на поверхность.  

Отмечается, что спасательные работы затянулись из-за твёрдых горных пород. В операции приняли участие более 300 человек, а сама операция длилась более 300 часов.  

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Теперь будет начато судебное расследование относительно открытого колодца, в который упал двухлетний ребёнок.  

Всё это время жители Испании, а также люди из других стран оказывали свою поддержку родителям мальчика. Теперь им выражают соболезнования.  

Ранее мы рассказывали о нескольких аналогичных трагических случаях. 

Два ребёнка из четырёх смогли выжить – здесь подробнее.  

# Несчастный случай

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