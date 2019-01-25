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Мощный торнадо в Анталье унёс жизни двух человек

25 января 2019 14:47
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Новости Турции. Мощный торнадо прокатился по турецкой Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за природного катаклизма погибли два человека. 11 местных жителей оказались в больницах. Есть также пропавшие без вести.

Водным потоком смыло машину, в которой находилась студентка. Вихрь повредил дома и дороги. Повсюду вырванные с корнем деревья и разбитые автомобили. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия непогоды. Сообщается, что до туристической зоны торнадо не добрался.

Мощный торнадо в Анталье унёс жизни двух человек-1

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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