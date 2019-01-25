До колодца, куда упал 2-летний мальчик, осталось два метра. Родителей поддерживает вся Испания

Новости Испании. Шахтеры продолжают работы по прокладке туннеля, чтобы добраться к колодцу, куда 13 января упал 2-летний мальчик. Работы продолжаются 12 сутки.

По информации El Pais, горизонтальная галерея достигла почти двух метров. Всего ее длина составит около четырех метров – шахтеры продвинулись наполовину. По информации начальника пожарной бригады, сроки операции находятся в пределах нормы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность работы и чрезвычайную твердость скал, спасательная операция продолжается. Сооружение галереи проходит в «рекордно короткие сроки». Девять деталей спасательной операции (читайте здесь). Представитель Гражданской гвардии отметил, что горные работы продвигаются. Однако точные «сроки окончания отсутствуют», потому что порода очень жесткая. Некоторые работники отмечают, что по одному из прогнозов работы могут быть завершены сегодня.

Люди, работающие на месте, рассказали, что во время операции нужно быть очень осторожными. Бывший директор бригады, прежде чем отметить, что шахтеры уже близко к колодцу, сказал, что «нет никаких точных координат того места, где может находиться мальчик». Ребенок может быть выше или ниже предполагаемого места. Напомним, что ранее шахтеры выкопали 70-метровый туннель, параллельный тому, куда упал мальчик. Сейчас эти два туннеля нужно соединить и добраться до места, где предположительно может находиться малыш. Техники отмечают, что работают на невероятно сложном геологическом объекте.

Родители мальчика: папа в серой куртке, мама с желтым шарфом

2-летний Хулен провалился в колодец во время прогулки с родителями в воскресенье – 13 января. С тех пор его поиски не прекращаются – развернулась масштабная спасательная операция, за которой следит вся Испания.