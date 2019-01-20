8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?

Сейчас роются вертикальные и горизонтальные тоннели, работы, на которые обычно уходит несколько месяцев, выполняются за несколько дней. Несмотря на то, что шансы малыша выжить малы, люди не теряют надежды.

Как сообщалось ранее, в операции по спасению участвуют не только сотрудники местного МЧС, но также инженеры, геологи и военные. Сперва мальчика пытались найти при помощи спущенной в колодец камеры, но не получилось.

Новости Испании. Ровно неделю назад в Испании двухлетний мальчик провалился в стометровый колодец. Попытки спасти ребёнка продолжаются до сих пор.

На самом деле это не единственный подобный случай. Есть несколько аналогичных примеров, как с хорошим окончанием событий, так и с плохим.

Первый пример широко известен, это гибель шестилетнего Альфредо Рампи в 1981 году в Италии. Мальчик гулял на улице и провалился в колодец. Сперва он находился на глубине около 20 метров. К нему пытались спустить доску, чтобы ребёнок схватился за неё, но доска застряла, полностью перекрыв доступ к Рампи.

Далее было бурение и попытки спустить к мальчику худого человека, который смог бы схватить Альфредо, чтобы их обоих подняли на поверхность. Однако первый доброволец не пролез, а из-за бурения ребёнок соскользнул значительно глубже – до 61 метра.

В итоге Рампи погиб, а его тело подняли на поверхность только спустя 31 день. За попытками спасения Рампи наблюдали более 20 миллионов человек, и эта история получила широкое отражение в культуре.

Второй пример менее известен. В 2012 году в Индии девочка по имени Махи 4 или 5 лет провалилась в колодец на глубину 20 м. Спасательная операция длилась 85 часов, так много времени потребовалось из-за твёрдого скального грунта. В шахту закачивался кислород, чтобы ребёнок мог дышать. Махи достали из-под земли живой, однако в больнице девочка скончалась.

Третья история произошла в Техасе в 1987 году. Полуторагодовалая Джессика Макклюр упала в колодец неподалёку от дома своей тёти. Девочка вывихнула обе ноги и находилась под землёй около 58 часов. Операция по вызволению малышки транслировалась по тв. Позже на основе этой истории был выпущен фильм.

В итоге Макклюр не просто спасли. Врачи смогли даже восстановить кровообращение в ногах маленькой пациентки, поэтому ампутировать конечности не потребовалось, дело ограничилось парой шрамов. К слову, сейчас Джессика жива, здорова, замужем и у неё двое детей.