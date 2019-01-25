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Венесуэла закрывает посольство и консульства в США

25 января 2019 12:18
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Венесуэла закрывает посольство и консульства в США. Об этом лидер страны заявил, выступая перед Верховным судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла закрывает посольство и консульства в США-1

Также Николас Мадуро напомнил, что американские дипломаты должны покинуть Боливарианскую республику до 27 января. США действительно отзывают сотрудников диппредставительств, однако лишь тех, чья работа не носит срочного характера.

Напомним, конфликт между Каракасом и Вашингтоном разгорелся после того, как Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений.

Венесуэла закрывает посольство и консульства в США-4

# Международная политика # Фотофакт

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