Венесуэла закрывает посольство и консульства в США. Об этом лидер страны заявил, выступая перед Верховным судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Николас Мадуро напомнил, что американские дипломаты должны покинуть Боливарианскую республику до 27 января. США действительно отзывают сотрудников диппредставительств, однако лишь тех, чья работа не носит срочного характера.

Напомним, конфликт между Каракасом и Вашингтоном разгорелся после того, как Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений.