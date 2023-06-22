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Против соперника Эрдогана на выборах президента Турции Кылычдароглу завели 28 уголовных дел

22 июня 2023 15:06
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Руководителю главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит лишение свободы и наложение запрета на ведение политической деятельности из-за 28 предъявленных ему судебных исков, пишет РИА Новости.

В большей части этих исков в качестве истца выступает нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По каждому иску бывшему кандидату в президенты грозит до четырех лет лишения свободы, в общей сложности 110 лет. Команда Кылычдароглу намерена оспаривать уголовные дела.

# Международная политика # Кемаль Кылычдароглу # Реджеп Тайип Эрдоган

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