Прямой эфир

WSJ: США нарастили производство артснарядов на фоне их нехватки из-за поставок Украине

22 июня 2023 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американское артиллерийское производство стремительно возросло, чтобы покрыть дефицит снарядов, возникший из-за поставок в Украину, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

Сейчас США выпускают 24 000 снарядов калибра 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 000 до начала специальной операции России. В плане США – довести производство до 70 000 - 80 000 снарядов в месяц к 2025 году. Буш высказал уверенность в том, что эти параметры будут достигнуты быстро. Однако по-прежнему актуальной остается проблема увеличения поставок в Украину, которая истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. 

Руководители оборонного сектора на встрече в Париже отметили, что компаниям Запада необходимо время для наращивания объемов производства зенитных ракет и ракет для РСЗО. По оценкам Lockheed Martin, для того чтобы полностью нарастить производство снарядов потребуется от 1,5 до 2 лет. Европейские компании сталкиваются с аналогичными проблемами.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Риттер: в Белом доме паника после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ
22 июня 2023 13:28

Риттер: в Белом доме паника после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ

Береговая охрана США: запас кислорода в батискафе «Титан» закончился
22 июня 2023 12:27

Береговая охрана США: запас кислорода в батискафе «Титан» закончился

Шольц: Украина признала бесперспективность вступления в НАТО
22 июня 2023 12:21

Шольц: Украина признала бесперспективность вступления в НАТО