WSJ: США нарастили производство артснарядов на фоне их нехватки из-за поставок Украине

Американское артиллерийское производство стремительно возросло, чтобы покрыть дефицит снарядов, возникший из-за поставок в Украину, заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

Сейчас США выпускают 24 000 снарядов калибра 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 000 до начала специальной операции России. В плане США – довести производство до 70 000 - 80 000 снарядов в месяц к 2025 году. Буш высказал уверенность в том, что эти параметры будут достигнуты быстро. Однако по-прежнему актуальной остается проблема увеличения поставок в Украину, которая истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить.

Руководители оборонного сектора на встрече в Париже отметили, что компаниям Запада необходимо время для наращивания объемов производства зенитных ракет и ракет для РСЗО. По оценкам Lockheed Martin, для того чтобы полностью нарастить производство снарядов потребуется от 1,5 до 2 лет. Европейские компании сталкиваются с аналогичными проблемами.