Илон Маск и Марк Цукерберг будут драться на ринге в Лас-Вегасе

Владелец соцсети Twitter и глава Tesla Илон Маск определился с местом для своего поединка с главой корпорации Meta Марком Цукербергом, предложив провести бой в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости.

Ранее Маск на своей странице в Twitter заявил, что готов сойтись с Цукербергом в клетке. В ответ Цукерберг предложил Маску сообщить место схватки на своей странице в Instagram. The Verge подтвердило, что сообщение главы Meta не было шуткой. В ответ на публикацию репортера The Verge Маск ответил в Твиттере: «Октагон в Вегасе». Он также сообщил в соцсети, что у него существует техника, именуемая им «морж», которая состоит в бездеятельности и пассивности во время поединков.