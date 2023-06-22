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Илон Маск и Марк Цукерберг будут драться на ринге в Лас-Вегасе

22 июня 2023 14:26
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Владелец соцсети Twitter и глава Tesla Илон Маск определился с местом для своего поединка с главой корпорации Meta Марком Цукербергом, предложив провести бой в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости.

Ранее Маск на своей странице в Twitter заявил, что готов сойтись с Цукербергом в клетке. В ответ Цукерберг предложил Маску сообщить место схватки на своей странице в Instagram. The Verge подтвердило, что сообщение главы Meta не было шуткой. В ответ на публикацию репортера The Verge Маск ответил в Твиттере: «Октагон в Вегасе». Он также сообщил в соцсети, что у него существует техника, именуемая им «морж», которая состоит в бездеятельности и пассивности во время поединков.

# Борьба

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