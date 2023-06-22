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СМИ: в аптеках Киева ажиотаж после слов Зеленского о провокации на ЗАЭС

22 июня 2023 14:20
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В киевских аптеках люди массово скупают йодид калия после того, как украинский президент Владимир Зеленский сообщил о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский лидер заявил американскому телеканалу NBC News, что Российская Федерация намерена устроить подрыв ЗАЭС, потому как не заинтересована в безопасности на украинской территории. После слов Зеленского о готовящемся теракте за медпрепаратом в аптеках Киева начали выстраиваться очереди. В некоторых точках его уже нет в наличии, сообщают украинские СМИ.

На заявление Зеленского отреагировали в Кремле. Официальный представитель Дмитрий Песков назвал подобные высказывания враньем со стороны киевских властей.

# общество # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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