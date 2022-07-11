Прямой эфир

11 июля Россия созывает Совет безопасности ООН. Как открыть глаза Западу на неонацизм в Украине?

11 июля 2022 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Россия 11 июля созывает Совет безопасности ООН. Ключевым обсуждением станет тема неонацизма в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июля Россия созывает Совет безопасности ООН. Как открыть глаза Западу на неонацизм в Украине?-1

Встреча участников заседания пройдет по «формуле Арриа», то есть будет неформальной. Об этом на днях сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что это своего рода ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей специальной военной операции в Украине – денацификацию и утверждают, что масштаб проблемы преувеличен. На встрече докладчики представят как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние.

# Международная политика # Дмитрий Полянский # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прибалтика продолжает воевать с Красной армией – в Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам
10 июля 2022 17:01

Прибалтика продолжает воевать с Красной армией – в Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?
10 июля 2022 16:59

Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?
10 июля 2022 16:59

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?