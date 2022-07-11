11 июля Россия созывает Совет безопасности ООН. Как открыть глаза Западу на неонацизм в Украине?

Встреча участников заседания пройдет по «формуле Арриа», то есть будет неформальной. Об этом на днях сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что это своего рода ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей специальной военной операции в Украине – денацификацию и утверждают, что масштаб проблемы преувеличен. На встрече докладчики представят как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние.