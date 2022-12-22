Протесты в Афганистане – женщины вышли на улицы из-за запрета на обучение в вузах

Новости Афганистана. Десятки женщин прошли маршем по улицам Кабула в знак протеста против запрета талибов на получение женщинами высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение нынешних властей было объявлено во вторник, 20 декабря. В этот же день все вузы получили письменное предписание немедленно ввести запрет. А чтобы доказать серьезность своих намерений, талибы выставили у ворот университетов вооруженные патрули. Запрет на женское образование осудили в ООН и во множестве других стран. Кроме того, это сильно ударит по имиджу талибов и сведет на нет их усилия к международному признанию и снятию санкций, которые серьезно подрывают и так слабую экономику.