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Протесты в Афганистане – женщины вышли на улицы из-за запрета на обучение в вузах

22 декабря 2022 17:58
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Новости Афганистана. Десятки женщин прошли маршем по улицам Кабула в знак протеста против запрета талибов на получение женщинами высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Афганистане – женщины вышли на улицы из-за запрета на обучение в вузах-1

Решение нынешних властей было объявлено во вторник, 20 декабря. В этот же день все вузы получили письменное предписание немедленно ввести запрет. А чтобы доказать серьезность своих намерений, талибы выставили у ворот университетов вооруженные патрули. Запрет на женское образование осудили в ООН и во множестве других стран. Кроме того, это сильно ударит по имиджу талибов и сведет на нет их усилия к международному признанию и снятию санкций, которые серьезно подрывают и так слабую экономику.

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# Акции протеста # Новости Афганистана # Фотофакт

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