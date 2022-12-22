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Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома

22 декабря 2022 13:11
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Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома в штате Вашингтон. Они совершили неблизкое путешествие из канадского аквариума. Шестилетние самец Бальзак и самка Лакина – сводные брат и сестра. Отец у них один, а матери разные, но с рождения они вместе. Сейчас самец весит 883 килограмма, а самка в два раза меньше. Сейчас они осваиваются на новом месте.

Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома-1

Шеридан Плуф, смотрительница:
Каждая тренировка – это время, когда мы можем построить отношения, узнать об их причудах и особенностях. Они разные и по-разному реагируют на тренировки.

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Изначально моржей дрессировали во франкоязычной провинции Канады. В итоге они понимают и французские, и английские команды. В США на попечении людей находится всего 14 моржей. Этот зоопарк также всего один из четырех в стране, получивших аккредитацию на содержание этих животных и демонстрацию их перед публикой.

Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома-4

Малия Сомервиль, смотрительница зоопарка:
Главная угроза для них – изменение климата. Свободно плавающих льдин, на которых они отдыхают, становится меньше. Им приходится плыть дальше, чтобы добраться до мест отдыха и охоты. В итоге они возвращаются на сушу, где вступают в контакт с людьми. Но они очень чувствительны к шуму.

Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома-7

Меню моржей состоит из морепродуктов ресторанного качества. О Бальзаке и Лакине заботится целая команда ветеринаров. Среди них есть даже дантист, который следит за здоровьем их бивней. Он надевает на них специальные колпачки, которые защищают от проникновения инфекции.

*На правах рекламы.

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