Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома
Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома в штате Вашингтон. Они совершили неблизкое путешествие из канадского аквариума. Шестилетние самец Бальзак и самка Лакина – сводные брат и сестра. Отец у них один, а матери разные, но с рождения они вместе. Сейчас самец весит 883 килограмма, а самка в два раза меньше. Сейчас они осваиваются на новом месте.
Шеридан Плуф, смотрительница:
Каждая тренировка – это время, когда мы можем построить отношения, узнать об их причудах и особенностях. Они разные и по-разному реагируют на тренировки.
Это очень редкий вид. Черный ягуар появился в зоопарке Мехико – подробности здесь.
Изначально моржей дрессировали во франкоязычной провинции Канады. В итоге они понимают и французские, и английские команды. В США на попечении людей находится всего 14 моржей. Этот зоопарк также всего один из четырех в стране, получивших аккредитацию на содержание этих животных и демонстрацию их перед публикой.
Малия Сомервиль, смотрительница зоопарка:
Главная угроза для них – изменение климата. Свободно плавающих льдин, на которых они отдыхают, становится меньше. Им приходится плыть дальше, чтобы добраться до мест отдыха и охоты. В итоге они возвращаются на сушу, где вступают в контакт с людьми. Но они очень чувствительны к шуму.
Меню моржей состоит из морепродуктов ресторанного качества. О Бальзаке и Лакине заботится целая команда ветеринаров. Среди них есть даже дантист, который следит за здоровьем их бивней. Он надевает на них специальные колпачки, которые защищают от проникновения инфекции.
*На правах рекламы.
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