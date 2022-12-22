Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома

Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома в штате Вашингтон. Они совершили неблизкое путешествие из канадского аквариума. Шестилетние самец Бальзак и самка Лакина – сводные брат и сестра. Отец у них один, а матери разные, но с рождения они вместе. Сейчас самец весит 883 килограмма, а самка в два раза меньше. Сейчас они осваиваются на новом месте.

Шеридан Плуф, смотрительница:

Каждая тренировка – это время, когда мы можем построить отношения, узнать об их причудах и особенностях. Они разные и по-разному реагируют на тренировки.

Это очень редкий вид. Черный ягуар появился в зоопарке Мехико – подробности здесь.

Изначально моржей дрессировали во франкоязычной провинции Канады. В итоге они понимают и французские, и английские команды. В США на попечении людей находится всего 14 моржей. Этот зоопарк также всего один из четырех в стране, получивших аккредитацию на содержание этих животных и демонстрацию их перед публикой.