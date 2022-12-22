Во Франции отменяют поезда на праздники – некому работать, все бастуют

Новости Франции. Во Франции отменяют поезда на праздники. Около 200 тысяч людей могут остаться без рождественских каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что железнодорожные диспетчеры объявили забастовку, несмотря на повышение зарплаты на 12%. Ситуация сильно осложнилась на выходных: отменены два скоростных поезда из пяти. Особенно сильно пострадали атлантические и северные маршруты, где ездит только один поезд. В свою очередь местная транспортная компания пообещала выдать всем пассажирам, чьи поезда были отменены, чек, эквивалентный двойной стоимости билета. В дополнение к полному возмещению утраченного. Однако вряд ли это поможет людям добраться до нужного места.