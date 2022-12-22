Прямой эфир

Это очень редкий вид. Чёрный ягуар появился в зоопарке Мехико

22 декабря 2022 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ему четыре месяца, и у него до сих пор нет имени. Мать по кличке Африка отказалась от него сразу после рождения. Детеныш черного ягуара появился на свет в зоопарке Мехико. Весил он тогда 800 граммов. Теперь это 11-килограммовый малыш.

Это очень редкий вид. Чёрный ягуар появился в зоопарке Мехико-1

Рафаэль Тинахеро, глава природоохранного управления:
Прямо сейчас план состоит в том, чтобы выпустить его в естественную среду, в закрытый вольер, где он будет один. Он сможет карабкаться, взаимодействовать с природной средой и делать то, что делают другие ягуары.

Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома – подробности здесь.

Это очень редкий вид. Чёрный ягуар появился в зоопарке Мехико-4

Ягуаров и леопардов такого окраса еще называют черными пантерами. В Мексике они считаются исчезающим видом. Прилагают все усилия, чтобы восстановить популяцию. Теперь в дикой природе обитает около 4 000 ягуаров.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Рафаэль Тинахеро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции отменяют поезда на праздники – некому работать, все бастуют
22 декабря 2022 13:09

Во Франции отменяют поезда на праздники – некому работать, все бастуют

Израильский Санта начал бесплатно развозить новогодние деревья
22 декабря 2022 12:33

Израильский Санта начал бесплатно развозить новогодние деревья

В Колумбии вспыхнул крупный пожар на нефтехранилище
22 декабря 2022 12:14

В Колумбии вспыхнул крупный пожар на нефтехранилище