Это очень редкий вид. Чёрный ягуар появился в зоопарке Мехико

Ему четыре месяца, и у него до сих пор нет имени. Мать по кличке Африка отказалась от него сразу после рождения. Детеныш черного ягуара появился на свет в зоопарке Мехико. Весил он тогда 800 граммов. Теперь это 11-килограммовый малыш.

Рафаэль Тинахеро, глава природоохранного управления:

Прямо сейчас план состоит в том, чтобы выпустить его в естественную среду, в закрытый вольер, где он будет один. Он сможет карабкаться, взаимодействовать с природной средой и делать то, что делают другие ягуары. Приплыли из канадского аквариума. Два моржа прибыли в зоопарк американского города Такома – подробности здесь.