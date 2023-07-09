Протесты, инфляция, миграционный кризис. К чему привели Европу действия западных политиков?

Во Франции продолжаются протесты. Полиция проводит жесткие задержания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Настоящие уличные бои охватили страну полторы недели назад. А ведь еще свежи воспоминания о протестах против пенсионной реформы. Тем временем Италия переживает очередной виток миграционного кризиса. В первые месяцы 2023 года в страну прибыли морем 45 тысяч мигрантов. Этот поток вырос на 300 % по сравнению с 2022 годом. А канцлер ФРГ поддерживает планы по сокращению социальных выплат семьям с детьми. В принципе, понятно почему. Эти деньги перенаправят на оборонку. Конфликт в Украине канцлеру дороже во всех смыслах и важнее нужд и чаяний простых немцев. К чему такая политика может привести Европу и какие проблемы бьют больнее всего, рассуждают наши корреспонденты.

Экономический спад, инфляция, провал миграционной политики, расставленные в пользу других стран приоритеты и, как следствие, недовольство людей, отраженное в массовых протестах. Озаботившись проблемами Украины, в Европе не заметили собственных. Но решать их трудно – проще уйти. Премьер Нидерландов объявил об отставке всего кабинета из-за миграционного кризиса.

В ЕС миллионами завозят неквалифицированных выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Работать те не спешат. Их цель добраться до страны с высоким пособием по безработице, а затем влиться в местную диаспору. Канцлер Австрии: система предоставления убежища в ЕС нарушена, она не работает. Подробнее.

Яркий пример – недавний инцидент в Швеции. Иммигрант из Ирака перед мечетью сжег Коран. Где была полиция – вопрос риторический. Стояла рядом, смотрела. Благо, хоть видео не снимала. Это сделали другие.

Этим Швеция еще больше усложнила свой путь в НАТО, который и так блокирует Турция. Эрдоган назвал произошедшее подлым нападением. Впрочем, одной акцией дело не закончилось. Несколько тысяч иракцев пришли к посольству Швеции в Багдаде, а позже взяли его штурмом. Следствием неправильной национальной политики стали и беспорядки во Франции. После того как полицейский застрелил 17-летнего подростка арабского происхождения.

За 5 дней семье погибшего подростка собрали около 400 тысяч евро, а семье арестованного за это полицейского в четыре раза больше. Это говорит о том, что сами французы не согласны с миграционной политикой, но их никто не спрашивает. Национальные проблемы начались не вчера. Но при высоком уровне жизни они едва заметны. Однако как только розовые очки разбиваются, это моментально вызывает социальный взрыв. И, судя по всему, сейчас Европу специально ведут к обрыву.

Вагнер Морайс, сотрудник консалтинговой компании:

В настоящее время Европа живет в сложные времена с высокими ценами на энергоносители и высокой инфляцией. Очевидно, что это влияет на конкурентоспособность европейских компаний. В то время как Франция пылает, в Германии заявили о необходимости принимать полтора миллиона мигрантов ежегодно из-за нехватки рабочих рук. Штаты за происходящим наблюдают в оба. Но фокус ненадолго сместился на внутренние проблемы. В стране продолжается предвыборная гонка, а это обязывает кандидатов в президенты обещать избирателям все новые и новые плюшки. Но прежде неплохо бы откреститься от старых скандалов. Один из таких возник с Хантером Байденом – сыном действующего лидера. Шумиха в СМИ обойдется семье дорого во всех смыслах. Но разве это деньги для четы Байденов? Младшего из них обвинили в неуплате налогов. Сын Байдена признал свою вину в деле по неуплате налогов.