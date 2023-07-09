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Канцлер Австрии: система предоставления убежища в ЕС нарушена, она не работает

09 июля 2023 16:54
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В ЕС миллионами завозят неквалифицированных выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работать те не спешат. Их цель – добраться до страны с высоким пособием по безработице, а затем влиться в местную диаспору.

Канцлер Австрии: система предоставления убежища в ЕС нарушена, она не работает-1

Карл Нехаммер, канцлер Австрии:
Мы должны понимать, что система предоставления убежища в Европейском союзе нарушена, она не работает. Нам нужны соглашения на паритетных началах со странами Северной Африки. Наша экономика нуждается в них. У нас в Австрии 200 000 вакантных рабочих мест.

Протесты, инфляция, миграционный кризис. К чему привели Европу действия западных политиков?

# Кризис в ЕС # Карл Нехаммер # Фотофакт

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