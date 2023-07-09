Премьер Нидерландов объявил об отставке всего кабинета из-за миграционного кризиса

Рождать в споре истину не захотели в частности власти Нидерландов. После разногласий по поводу политики предоставления убежища мигрантам правительство решило снять с себя полномочия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

Не секрет, что наши партнеры по коалиции расходятся во взглядах на имммиграционную политику. Сегодня мы, к сожалению, вынуждены заключить, что эти различия стали непреодолимыми. Поэтому в письменной форме я подам королю заявление об отставке всего кабинета.