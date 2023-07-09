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Премьер Нидерландов объявил об отставке всего кабинета из-за миграционного кризиса

09 июля 2023 16:54
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Рождать в споре истину не захотели в частности власти Нидерландов. После разногласий по поводу политики предоставления убежища мигрантам правительство решило снять с себя полномочия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Премьер Нидерландов объявил об отставке всего кабинета из-за миграционного кризиса-1

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:
Не секрет, что наши партнеры по коалиции расходятся во взглядах на имммиграционную политику. Сегодня мы, к сожалению, вынуждены заключить, что эти различия стали непреодолимыми. Поэтому в письменной форме я подам королю заявление об отставке всего кабинета.

Протесты, инфляция, миграционный кризис. К чему привели Европу действия западных политиков?

# Международная политика # Марк Рютте # Фотофакт

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