МИД ФРГ: Германия признает ответственность за преступления при блокаде Ленинграда

В опубликованном к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады комментарии на сайте МИД Германии говорится, что ФРГ полностью признает историческую ответственность за совершенные немецкими военными во время Второй мировой войны преступления. Об этом пишет ТАСС.

В 2019 году в знак примирения и памяти Берлин решил финансировать модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где проходят лечение многие пережившие блокаде люди. Кроме того, Германия проводит встречи с молодежью, пережившей блокаду, и обещает продолжать эти меры, несмотря на украинский конфликт.

При этом Россия не раз критиковала подход Берлина к выплате компенсаций пережившим блокаду Ленинграда, так как выплаты осуществляются только евреям, пострадавшим от блокады. Осада Ленинграда длилась 872 дня, а число ее жертв превысило миллион человек. Вопреки этому, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. Блокада была окончательно снята армией СССР 27 января 1944 года.