Вячеслав Гриненко, пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, сообщил, как украинские военные на позициях в Авдеевке (ДНР) ждали освобождения российскими войсками. Об этом пишет ТАСС.

По его утверждению, после 30 часов нахождения на позиции без всякой возможности отойти и попросить о помощи, они с удовольствием встретили приход российских военных, которые взяли их в свой плен. Грыненко отметил, что украинские атакующие на линии фронта остались без поддержки, провианта и воды, а их оружие было истощено после четырехчасового боя.

Он также добавил, что в плену были нормальные условия, а жизнь украинским солдатам спасли российские военные. По его словам, его штурмовая рота была уничтожена наполовину за девять дней.