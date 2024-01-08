Протестующие вывалили на улицы Германии тонны навоза

Новости Германии. Все больше городов присоединяются к масштабной забастовке фермеров в Германии. Херренберг, Бонн, Герлиц и, конечно, Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах затруднено движение по автомагистралям. На улицы невозможно выйти из-за запаха: протестующие вывалили тонны навоза. Не работают заводы и десятки сельхозпредприятий. У главных ворот в столице выстроилась цепочка из тракторов. К достопримечательности пригнали более ста единиц техники. Участников акций по всей стране тысячи. Хотя это только первый день протестов из обещанных семи.

Завтра количество протестующих может вырасти. Транспортники, строители, учителя, врачи – представители этих отраслей публично высказали желание поддержать фермеров. Каких еще сигналов ждет немецкое правительство, непонятно. Вопреки всему, власти Германии умудряются замалчивать один из крупнейших скандалов в стране. Протестующие, напротив, настроены решительно. Они выдвинули ультиматум, который жители назвали «народным», адресованный канцлеру Олафу Шольцу.

Мы протестуем здесь в защиту наших требований. Мы хотим, чтобы освобождение от налогов для сельскохозяйственной техники и субсидии на дизельное топливо были сохранены в полном объеме.

Сегодня в Германии протестуют те, на ком держится благополучие страны. «Без фермеров нет будущего» – написано на плакатах демонстрантов. Но у властей другое мнение. И оно точно не находит поддержки народа. Рейтинг правящей партии во главе с Шольцем падает вместе с важными для страны экономическими показателями.