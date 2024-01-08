Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате 25 млн долларов

Новости Украины. Очередной коррупционный скандал разгорелся в Украине. Бывшего замминистра обороны страны обвинили в растрате 25 миллионов долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным, два года назад ведомство заключило контракт на поставку бронежилетов. Формально Украина их получила. Однако амуниция не соответствовала стандартам, что ставило жизнь и здоровье военнослужащих под угрозу. Расследование инцидента еще предстоит. Возбуждено уголовное дело.