Министр обороны Швеции призвал граждан быть готовыми к войне

В канун вступления Швеции в НАТО главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин настоятельно призвали жителей страны быть подготовленными к вероятному военному конфликту. Об этом пишет ТАСС.

Булин, выступивший на конференции по вопросам национальной обороны, отметил важность сложившейся ситуации и подчеркнул необходимость перейти от слов к делу. В настоящий момент Швеция ждет ратификации своего вступления в НАТО от Венгрии и Турции, которые требуют от скандинавской страны соблюдения обновленного антитеррористического закона.