Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние дни борьба с произволом полиции здесь переросла в уничтожение собственной истории. Демонстранты начали крушить памятники, которые долгое время считали национальными символами.
Среди них преимущественно статуи деятелей, которых связывают с работорговлей и расизмом.
Однако под раздачу попадают и неожиданные персонажи. Дебоширы уничтожили сразу три статуи первооткрывателя Америки.
Речь идет о Христофоре Колумбе. В одном из городов памятнику мореплавателя снесли голову, в другом – статую облили краской и сбросили в фонтан.