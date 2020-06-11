Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни борьба с произволом полиции здесь переросла в уничтожение собственной истории. Демонстранты начали крушить памятники, которые долгое время считали национальными символами.

Среди них преимущественно статуи деятелей, которых связывают с работорговлей и расизмом. Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Однако под раздачу попадают и неожиданные персонажи. Дебоширы уничтожили сразу три статуи первооткрывателя Америки.