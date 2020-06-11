Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Новости мира. Возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в последнее время все чаще обсуждают мировые эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучат самые разные, порой полярные мнения. В частности, итальянский вирусолог Массимо Клементи, ссылаясь на последние научные исследования, выразил надежду, что нового всплеска заболевания все же удастся избежать. Владимир Караник: «Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения» Однако национальным системам здравоохранения следует быть готовыми к любому развитию событий, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости.

Так, сотрудники итальянской лаборатории сравнили по 100 пациентов, поступивших в больницу в первой половине марта и во второй половине мая. Результаты исследования показали, что острота заболевания COVID-19 начала снижаться, а число зараженных, которым требуется лечение в реанимации, сокращается.