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Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

11 июня 2020 18:07
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Новости мира. Возможность второй волны пандемии коронавирусной инфекции в последнее время все чаще обсуждают мировые эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса-1

Звучат самые разные, порой полярные мнения. В частности, итальянский вирусолог Массимо Клементи, ссылаясь на последние научные исследования, выразил надежду, что нового всплеска заболевания все же удастся избежать.

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Однако национальным системам здравоохранения следует быть готовыми к любому развитию событий, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости. 

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса-4

Так, сотрудники итальянской лаборатории сравнили по 100 пациентов, поступивших в больницу в первой половине марта и во второй половине мая. Результаты исследования показали, что острота заболевания COVID-19 начала снижаться, а число зараженных, которым требуется лечение в реанимации, сокращается.

Итальянский вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса-7

К слову, аналогичные данные поступают и из других стран, затронутых пандемией. Мир продолжает выздоравливать и выходить из затянувшегося локдауна. Государства постепенно отменяют карантинные ограничения. Так, Еврокомиссия опубликовала рекомендации странам ЕС отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. 

# Коронавирус # Массимо Клементи # Фотофакт

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