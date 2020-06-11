Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме

Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рисунок, посвященный жертвам теракта 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, был нарисован на двери парижского театра «Батаклан».
Полтора года назад злоумышленники срезали его и увезли в неизвестном направлении.
Выйти на след похищенного граффити удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранителями. Знаменитая дверь хранилась в фермерском доме в итальянском городе Терамо. Изображение не пострадало.