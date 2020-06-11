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Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме

11 июня 2020 14:32
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Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме-1

Рисунок, посвященный жертвам теракта 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, был нарисован на двери парижского театра «Батаклан».

Полтора года назад злоумышленники срезали его и увезли в неизвестном направлении.

Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме-4

Выйти на след похищенного граффити удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранителями. Знаменитая дверь хранилась в фермерском доме в итальянском городе Терамо. Изображение не пострадало.

# Кража # Бэнкси # Фотофакт

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