Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме

Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рисунок, посвященный жертвам теракта 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, был нарисован на двери парижского театра «Батаклан».