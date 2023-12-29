МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по территории Украины

За минувшую неделю российскими военными было отражено 34 атаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

В результате проведенных контрнаступлений войска ВСУ понесли поражение в нескольких густонаселенных районах Донецкой Народной Республики. При поддержке авиации и средств артиллерии был освобожден город Марьинка в ДНР, доложили в ведомстве Минобороны РФ.

Потери врага составили более 1675 человек, 7 танков, 13 бронемашин, 29 автомобилей, одна боевая машина РСЗО и 49 артиллерийских орудий. Главный вклад в освобождение Марьинки внесли части 150-й мотострелковой дивизии и 5-й мотострелковой бригады Южного военного округа.