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Американское СМИ: США на пороге гражданской войны. Могут быть взрывы, убийства и нападения на политиков

29 августа 2022 14:11
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Новости США. США стоят на пороге гражданской войны. Громкое заявление опубликовала крупнейшая американская газета The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты обсудили этот вопрос с несколькими политологами, и все они сошлись в едином мнении.

Главными предвестниками будущего конфликта эксперты назвали продолжающийся рост экстремизма, резкие и порой грубые высказывания политических оппонентов. Но одной из главных причин они считают потерю доверия граждан США к властям и их неверие в улучшение экономического положения страны.

Американское СМИ: США на пороге гражданской войны. Могут быть взрывы, убийства и нападения на политиков-1

Ярким проявлением социального напряжения стал и тот факт, что американцы стали больше покупать огнестрельного оружия. Эксперты прогнозируют, что в случае начала гражданской войны США превратятся в горячую точку – будут взрывы, убийства и нападения на федеральные учреждения и политиков.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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