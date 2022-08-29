Американское СМИ: США на пороге гражданской войны. Могут быть взрывы, убийства и нападения на политиков

Новости США. США стоят на пороге гражданской войны. Громкое заявление опубликовала крупнейшая американская газета The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты обсудили этот вопрос с несколькими политологами, и все они сошлись в едином мнении.

Главными предвестниками будущего конфликта эксперты назвали продолжающийся рост экстремизма, резкие и порой грубые высказывания политических оппонентов. Но одной из главных причин они считают потерю доверия граждан США к властям и их неверие в улучшение экономического положения страны.