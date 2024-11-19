Протестующие фермеры захватили центр Лондона

Центр Лондона захвачен фермерами. Сотни единиц сельхозтехники и тракторов заблокировали улицы, ведущие к парламенту королевства. Аграрии протестуют против решения правительства ввести так называемый налог на наследство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он подразумевает, что в случае смерти владельца фермерского хозяйства его наследники должны будут заплатить в казну 20 % от его стоимости. Протестующие считают, что это приведет к массовому разорению аграриев. По их мнению, власти пытаются таким образом залатать огромные дыры в бюджете, а то, что людям, от которых к тому же зависит продовольственная безопасность королевства, придется отдавать последние сбережения, им безразлично.