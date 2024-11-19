МО РФ: ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области

ВСУ нанесли удар в Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, системы ПВО сбили 5 из них, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Осколки от поврежденной ПВО РФ шестой ракеты стали причиной пожара на военном предприятии, жертв и пострадавших нет.

Ранее, по данным The New York Times, президент США Джо Байден в первый раз санкционировал использование украинской стороной американских ракет для удара по российской территории. Удары по Российской Федерации также санкционировали Франция и Великобритания.

Лидер РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, подчеркнув о праве РФ применить ЯО в ответ на агрессию. Путин заметил, что участие стран НАТО в конфликте изменит его суть и потребует от России принятия соответствующих решений.