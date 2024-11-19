Украинские СМИ сообщили о первом применении ракет ATACMS против РФ

По данным украинских СМИ, Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по территории России с использованием баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

Главный редактор сайта «Цензор.NET» Юрий Бутусов в Facebook заявил, что Украина нацелилась ударила по военному объекту в России с санкции президента США Джо Байдена.

Также информацию об ударах по РФ иностранными ракетами подтвердило агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать ракеты США для нанесения ударов по территории РФ.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пояснил, что речь идет об ударах в радиусе 300 километров по РФ.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что эти действия приведут к росту напряженности. Ранее президент России Владимир Путин высказывал мнение, что участие НАТО в этом конфликте может привести к изменению его характера и побудить Россию принять ответные меры.