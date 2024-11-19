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Президент Абхазии подал в отставку

19 ноября 2024 13:44
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Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это стало итогом тяжелых переговоров между оппозицией и представителями властей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Абхазии подал в отставку-2

Парламент отставку Бжании принял. В ходе тайного голосования 28 депутатов поддержали это решение. Однако покинуть пост президент согласился лишь при условии, что все протестующие 19 ноября покинут захваченный комплекс правительственных зданий. 

Временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Гунба. Действующие министры продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики.

# Акции протеста # Аслан Бжания

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