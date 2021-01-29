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Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля

29 января 2021 19:33
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Новости Беларуси. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарный актер театра и кино умер на 88 году жизни.

В начале января у него обнаружили коронавирус. Несколько недель артист провел в больнице. 28 января его состояние резко ухудшилось.

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля -1

Василий Лановой был профессионалом своего дела. Талантливый актер сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах. Артист был гостем Минского международного кинофестиваля «Лістапад».

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля -4

В 2008 году был удостоен специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля -7

Василий Лановой:
Я счастлив, теперь я буду каждый год отменять все спектакли и приезжать сюда. Спасибо.

Зрителям Василий Лановой известен по ролям в картинах «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны».

Прощание с народным артистом пройдет в Театре имени Вахтангова в понедельник, 1 февраля.

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля -10

Похоронят его на Новодевичьем кладбище. Соболезнование родным и близким Василия Ланового направил Президент Беларуси.  

# Некролог # Василий Лановой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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