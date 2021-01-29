Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдёт 1 февраля

В начале января у него обнаружили коронавирус. Несколько недель артист провел в больнице. 28 января его состояние резко ухудшилось.

Новости Беларуси. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарный актер театра и кино умер на 88 году жизни.

Василий Лановой был профессионалом своего дела. Талантливый актер сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах. Артист был гостем Минского международного кинофестиваля «Лістапад».

В 2008 году был удостоен специального приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Василий Лановой:

Я счастлив, теперь я буду каждый год отменять все спектакли и приезжать сюда. Спасибо.

Зрителям Василий Лановой известен по ролям в картинах «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны».