ВОЗ хочет выяснить происхождение коронавируса. Эксперты уже приехали в Ухань

Новости Китая. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане приступили к поискам источника коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя две недели карантина и работы по видеосвязи международные специалисты встретились с китайскими учеными. Эксперты попытаются выяснить происхождение COVID-19. Посетят лаборатории, рынки и больницы города, а также пообщаются с некоторыми жителями, заболевшими одними из первых.