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ВОЗ хочет выяснить происхождение коронавируса. Эксперты уже приехали в Ухань

29 января 2021 09:49
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Новости Китая. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в китайском Ухане приступили к поискам источника коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ хочет выяснить происхождение коронавируса. Эксперты уже приехали в Ухань-1

Спустя две недели карантина и работы по видеосвязи международные специалисты встретились с китайскими учеными. Эксперты попытаются выяснить происхождение COVID-19. Посетят лаборатории, рынки и больницы города, а также пообщаются с некоторыми жителями, заболевшими одними из первых.  

ВОЗ хочет выяснить происхождение коронавируса. Эксперты уже приехали в Ухань-4

Напомним, Ухань стал эпицентром распространения инфекции. Первые сообщения о вспышках неизвестного заболевания появились именно в этом городе в декабре 2019 года.  

# Коронавирус # Фотофакт

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