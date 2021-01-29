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Коронавирус: Норвегия закрыла границы, а Португалия вводит запрет на выезд граждан из страны

29 января 2021 12:52
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Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 102 миллионам. На фоне сложной эпидобстановки и распространения новых штаммов вируса страны усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Коронавирус: Норвегия закрыла границы, а Португалия вводит запрет на выезд граждан из страны-1

В Португалии введен двухнедельный запрет на зарубежные поездки. Закрыты границы в Норвегии. Въезд разрешен лишь для граждан Королевства и отдельных категорий лиц.  

В китайском Ухане между тем приступили к поискам источника COVID-19 (читайте здесь).  

# Коронавирус # Фотофакт

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