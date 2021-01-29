В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства

Новости Армении. В Армении задержаны пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Среди них – известный боксер, чемпион мира и Европы, экс-депутат, а также организатор акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты в Ереване не утихают с тех пор, как было принято соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры считают, что подписанный Пашиняном документ не выгоден для армянской стороны и стал капитуляцией в войне. Кроме того, премьера обвиняют в экономических и социальных проблемах.