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В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства

29 января 2021 12:35
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Новости Армении. В Армении задержаны пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Среди них – известный боксер, чемпион мира и Европы, экс-депутат, а также организатор акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства-1

Митинг противников премьер-министра состоялся 28 января. Требуя отставки Никола Пашиняна, демонстранты попытались прорваться в здание правительства. Агрессивную толпу оттеснили правоохранители. Задержаны около 30 человек.  

В Армении задержаны пять человек по подозрению в попытке захвата здания правительства-4

Массовые протесты в Ереване не утихают с тех пор, как было принято соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры считают, что подписанный Пашиняном документ не выгоден для армянской стороны и стал капитуляцией в войне. Кроме того, премьера обвиняют в экономических и социальных проблемах.  

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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