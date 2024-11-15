Прокуратура Франции добивается заключения для главного оппонента Макрона

Париж запросил для политика штраф в размере 300 тысяч евро, пять лет заключения и лишение права участвовать в избирательной кампании. Если суд признает ее виновной, Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты, даже если обжалует приговор. Обвиняют главу партии, а также 24 ее сторонника в финансовых махинациях. Якобы Ле Пен использовала деньги Европарламента для оплаты труда своих сотрудников.