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Прокуратура Франции добивается заключения для главного оппонента Макрона

15 ноября 2024 06:23
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Прокуратура Франции добивается тюремного срока для Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение» и главного оппонента Макрона на прошедших выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Франции добивается заключения для главного оппонента Макрона-2

Париж запросил для политика штраф в размере 300 тысяч евро, пять лет заключения и лишение права участвовать в избирательной кампании. Если суд признает ее виновной, Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты, даже если обжалует приговор. Обвиняют главу партии, а также 24 ее сторонника в финансовых махинациях. Якобы Ле Пен использовала деньги Европарламента для оплаты труда своих сотрудников. 

# Международная политика # Марин Ле Пен # Эммануэль Макрон

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