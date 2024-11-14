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Литва запросила 34 тысячи евро у ЕС на ремонт забора на границе с Беларусью

14 ноября 2024 19:01
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Продолжая разговор о безопасности, стоит сказать, что порой эта опция стоит очень и очень дорого. Настолько, что обеспечить ее в одиночку уже и не получается. Литва снова просит деньги у Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа».

На этот раз, чтобы залатать дыру в бюджете – это по факту. А по официальной версии – в заборе на границе с Беларусью. Ущерб Прибалтике нанес сильный – внимание – июльский шторм. Убытки оцениваются в миллионы, и самая большая проблема, ну кто бы сомневался, повреждение недавно возведенного барьера на границе.

Литва запросила 34 тысячи евро у ЕС на ремонт забора на границе с Беларусью-2

Чтобы исправить это недоразумение, нужно всего ничего – 34 тысячи евро. У Вильнюса столько нет. Уже по отработанной схеме Литва обратилась в Брюссель. Но там запрос просто проигнорировали. Так что справляться прибалтийской республике придется своими силами. Ремонт будут делать за счет резервных фондов нацбюджета.

Литва запросила 34 тысячи евро у ЕС на ремонт забора на границе с Беларусью-4

Любопытно, что с середины лета такой важный стратегический объект находится в ненадлежащем состоянии. До сих пор в стране не нашлось денег на ремонт ограждения. Возможно, их изначально и не искали – рассчитывали на союзников. Но оказалось, что их безлимитная карта не такая уж и резиновая.

# Граница # Беларусь-Литва

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