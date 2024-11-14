Литва запросила 34 тысячи евро у ЕС на ремонт забора на границе с Беларусью

Продолжая разговор о безопасности, стоит сказать, что порой эта опция стоит очень и очень дорого. Настолько, что обеспечить ее в одиночку уже и не получается. Литва снова просит деньги у Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа».

На этот раз, чтобы залатать дыру в бюджете – это по факту. А по официальной версии – в заборе на границе с Беларусью. Ущерб Прибалтике нанес сильный – внимание – июльский шторм. Убытки оцениваются в миллионы, и самая большая проблема, ну кто бы сомневался, повреждение недавно возведенного барьера на границе.