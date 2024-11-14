Литва запросила 34 тысячи евро у ЕС на ремонт забора на границе с Беларусью

Продолжая разговор о безопасности, стоит сказать, что порой эта опция стоит очень и очень дорого. Настолько, что обеспечить ее в одиночку уже и не получается. Литва снова просит деньги у Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа».
На этот раз, чтобы залатать дыру в бюджете – это по факту. А по официальной версии – в заборе на границе с Беларусью. Ущерб Прибалтике нанес сильный – внимание – июльский шторм. Убытки оцениваются в миллионы, и самая большая проблема, ну кто бы сомневался, повреждение недавно возведенного барьера на границе.
Чтобы исправить это недоразумение, нужно всего ничего – 34 тысячи евро. У Вильнюса столько нет. Уже по отработанной схеме Литва обратилась в Брюссель. Но там запрос просто проигнорировали. Так что справляться прибалтийской республике придется своими силами. Ремонт будут делать за счет резервных фондов нацбюджета.
Любопытно, что с середины лета такой важный стратегический объект находится в ненадлежащем состоянии. До сих пор в стране не нашлось денег на ремонт ограждения. Возможно, их изначально и не искали – рассчитывали на союзников. Но оказалось, что их безлимитная карта не такая уж и резиновая.