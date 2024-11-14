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Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше – на месте работали 5 машин скорой помощи

14 ноября 2024 19:03
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Посольство Беларуси в Польше готово оказать все необходимое содействие в связи с крупной аварией, в результате которой пострадали наши соотечественники. Ведомство остается в тесном контакте с местными правоохранительными органами и медицинским учреждением.

Напомним, что ДТП с участием белорусов произошло минувшей ночью. В салоне автобуса находились 11 человек, пострадали 6. Четверо из них остаются в больнице с травмами средней тяжести, прямой угрозы жизни нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше – на месте работали 5 машин скорой помощи-2

Автобус направлялся в Познань, но в какой-то момент водитель неожиданно съехал с дороги. Транспортное средство пробило ограждение и перевернулось на бок. Что стало причиной аварии – пока неизвестно. По информации польских СМИ, водитель был трезв. На месте работали в общей сложности 5 машин скорой помощи, а также несколько пожарных бригад и полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

# ДТП

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