Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше – на месте работали 5 машин скорой помощи

Посольство Беларуси в Польше готово оказать все необходимое содействие в связи с крупной аварией, в результате которой пострадали наши соотечественники. Ведомство остается в тесном контакте с местными правоохранительными органами и медицинским учреждением.

Напомним, что ДТП с участием белорусов произошло минувшей ночью. В салоне автобуса находились 11 человек, пострадали 6. Четверо из них остаются в больнице с травмами средней тяжести, прямой угрозы жизни нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.