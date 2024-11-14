В Брюсселе масштабно протестуют фермеры – в чём причина в этот раз?

Все новое – хорошо забытое старое. Брюссель снова становится центром протестов фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идут годы, но проблемы аграриев не меняются. Они все также терпят убытки из-за растущей конкуренции. Ее представители сельхозсектора называют нечестной. Ведь на европейский рынок, помимо прочего, стремятся и другие страны. На этот раз активисты выступают против соглашения ЕС и МЕРКОСУР, или странами Южной Америки. Его собираются подписать на предстоящем саммите «Большой двадцатки».

Еврочиновники пытаются доказать эффективность предстоящей сделки. Фермерам обещают новые горизонты и рабочие места, но все это аграрии уже слышали не раз. Доверие сложно заработать, а вот утратить – легко. Политикам Европы это удалось. «Нет фермеров – нет еды». Лозунг демонстрантов, одновременно ставший и угрозой для континента. Активисты призывают отказаться от сотрудничества с МЕРКОСУР и предупреждают: иначе не избежать новой волны протестов.

Подписание такого рода договора ухудшит ситуацию. Фермерам нужно платить достойную цену за то, что они производят. Они не хотят других видов компенсации или чего-то еще. Они хотят получать плату за то, что они делают, и иметь достойную жизнь.