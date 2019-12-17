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Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года

17 декабря 2019 08:49
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Выпуск самолетов Boeing 737 MAX с января будет приостановлен. Такое решение принято Советом директоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года-1

В последнее время компания производила по 40 самолетов в месяц. В результате скопилось уже около 400 лайнеров, которые крайне сложно продать.

Напомним, репутация корпорации значительно пошатнулась после двух авиакатастроф: в марте в Эфиопии и в октябре 2018 года в Индонезии. Жертвами двух трагедий стали 346 человек. Причиной аварии в обоих случаях стал сбой в работе бортовых систем самолета.

Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года-4

Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года-6

# Самолет # Фотофакт

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