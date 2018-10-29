Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Boeing в Индонезии найдены фрагменты тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Обломки лайнера находятся примерно на глубине 30 метров.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается. Специалисты рассчитывают найти черные ящики. Известно, что перед трагедией экипаж просил возвращение в аэропорт Джакарты, однако связь была утеряна. Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. На борту было 189 человек, в том числе трое детей. Информация об иностранных гражданах уточняется.

Это то самое место в море у западного побережья острова Ява в Индонезии. Территорию уже несколько часов прочесывают около полутора сотен человек. К месту отправлены три военных корабля. Ситуацию отслеживают и с воздуха.

К этому моменту найдены фрагменты тел и личные вещи погибших. Водолазы работают на 40-метровой глубине. Что стало причиной трагедии и даже вероятные версии пока не озвучиваются. Специалисты рассчитывают найти черные ящики.

Буди Нугрохо, представитель поисково-спасательного агентства Индонезии:

Мы находим такие предметы как паспорта, водительские удостоверения, наушники и спасательные жилеты. При такой катастрофе шансы выжить мизерные, но мы все молимся и надеемся.

Трагедия произошла спустя 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Буквально сразу после взлета экипаж запрашивал разрешение на возвращение, после чего исчез с радаров. На борту лайнера находились 189 человек, в том числе трое детей.

Известно, что ранее с самолетом были технические проблемы. Однако компания, которой принадлежит лайнер, заверяет, что все вопросы были решены. За штурвалом были опытные пилоты. В общей сложности они провели в воздухе 11 тысяч часов.

Эдвард Сираит, генеральный директор авиакомпании Lion Air:

Самолет новый – начал эксплуатироваться только с августа. У Боинга была техническая проблема в предыдущем рейсе, однако все неполадки были вовремя устранены, и он был готов к полету. Лайнером управляли опытные пилоты.