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Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

29 октября 2018 12:34
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Boeing в Индонезии найдены фрагменты тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-1

Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Обломки лайнера находятся примерно на глубине 30 метров.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-4

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается. Специалисты рассчитывают найти черные ящики. Известно, что перед трагедией экипаж просил возвращение в аэропорт Джакарты, однако связь была утеряна. Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. На борту было 189 человек, в том числе трое детей. Информация об иностранных гражданах уточняется.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-7

Это то самое место в море у западного побережья острова Ява в Индонезии. Территорию уже несколько часов прочесывают около полутора сотен человек. К месту отправлены три военных корабля. Ситуацию отслеживают и с воздуха.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-10

К этому моменту найдены фрагменты тел и личные вещи погибших. Водолазы работают на 40-метровой глубине. Что стало причиной трагедии и даже вероятные версии пока не озвучиваются. Специалисты рассчитывают найти черные ящики.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-13

Буди Нугрохо, представитель поисково-спасательного агентства Индонезии:
Мы находим такие предметы как паспорта, водительские удостоверения, наушники и спасательные жилеты. При такой катастрофе шансы выжить мизерные, но мы все молимся и надеемся.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-16

Трагедия произошла спустя 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Буквально сразу после взлета экипаж запрашивал разрешение на возвращение, после чего исчез с радаров. На борту лайнера находились 189 человек, в том числе трое детей.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-19

Известно, что ранее с самолетом были технические проблемы. Однако компания, которой принадлежит лайнер, заверяет, что все вопросы были решены. За штурвалом были опытные пилоты. В общей сложности они провели в воздухе 11 тысяч часов.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-22

Эдвард Сираит, генеральный директор авиакомпании Lion Air:
Самолет новый – начал эксплуатироваться только с августа. У Боинга была техническая проблема в предыдущем рейсе, однако все неполадки были вовремя устранены, и он был готов к полету. Лайнером управляли опытные пилоты.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно-25

Власти Индонезии заявили, что уцелеть в авиакатастрофе вряд ли кому-то удалось. Однако родственники пассажиров, собравшиеся в аэропорту Джакарты, не теряют надежды и продолжают верить, что их родные чудом спаслись.

# Крушение # Буди Нугрохо # Эдвард Сираит # Фотофакт

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