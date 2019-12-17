Прямой эфир

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

17 декабря 2019 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Второй год подряд: римский Колизей стал самой популярной у туристов достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейтинг знаковых для путешественников мест составили на основе информации о бронировании билетов.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом-1

На втором месте по популярности находится парижский Лувр: увидеть «Мону Лизу», а также другие знаменитые картины считает своим долгом практически каждый гость французской столицы.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом-4

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом-6

На третьем месте – музеи Ватикана, где туристы не только знакомятся с произведениями искусства, но и могут увидеть Папу Римского на еженедельной аудиенции.

В пятерку лучших также вошли Эйфелева башня и статуя Свободы.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом-9

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом-11

# Достопримечательности # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди
17 декабря 2019 07:57

Франция в ожидании самой масштабной манифестации: кто на этот раз выйдет на улицы и чего требуют люди

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму
17 декабря 2019 06:48

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро
16 декабря 2019 15:40

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро